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- İzmir'de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi
İzmir'de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi
- 18.10.2022 - 18:02
- Güncelleme : 18.10.2022 - 18:06
İzmir’in Urla ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında tekne sahibi Mustafa Bulut ve balıkçı arkadaşı Hilmi Çakı, sabah saatlerinde attıkları ağları toplamak için tekneyle denize açıldı.
Bir süre sonra Çakı, dengesini kaybedip denize düştü.
Arkadaşını balıkçılar kurtardı
Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan Bulut, Çakı’ya ulaşamadı.
200 metre ileride bulunan bir başka balıkçı grubu, hareketsiz duran teknenin yanına yanaştığında, yaklaşık 1 saattir ağlara tutunmuş olan Mustafa Bulut’u kurtardı.
Yardıma gelen balıkçılar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Arama çalışmaları başlatıldı
Ambulansa alınan Bulut, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kayıp Çakı’yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Erkek cesedi bulundu
Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Deniz Polisi, İçmeler Mahallesi ile Gülbahçe Mahallesi arasında bulunan Keçiboynuzu mevkiinde kıyıya vurmuş halde erkek cesedi buldu.
Cesedin kimliği tespit edildi
Yapılan çalışmalarda cesedin, dün kaybolan Hilmi Çakı'ya ait olduğu saptandı.
Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İnceleme devam ediyor
İHA'nın haberine göre, Çakı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.