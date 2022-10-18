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    İzmir'de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

    Urla'da kıyıya vuran erkek cesedinin, kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi.
    • 18.10.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 18:06
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    İzmir'de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

    İzmir’in Urla ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında tekne sahibi Mustafa Bulut ve balıkçı arkadaşı Hilmi Çakı, sabah saatlerinde attıkları ağları toplamak için tekneyle denize açıldı.

    Bir süre sonra Çakı, dengesini kaybedip denize düştü.

    Arkadaşını balıkçılar kurtardı

    Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan Bulut, Çakı’ya ulaşamadı.

    200 metre ileride bulunan bir başka balıkçı grubu, hareketsiz duran teknenin yanına yanaştığında, yaklaşık 1 saattir ağlara tutunmuş olan Mustafa Bulut’u kurtardı.

    Yardıma gelen balıkçılar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    İzmir de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi #1

    Arama çalışmaları başlatıldı

    Ambulansa alınan Bulut, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kayıp Çakı’yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    Erkek cesedi bulundu

    Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Deniz Polisi, İçmeler Mahallesi ile Gülbahçe Mahallesi arasında bulunan Keçiboynuzu mevkiinde kıyıya vurmuş halde erkek cesedi buldu.

    İzmir de kıyıda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi #2

    Cesedin kimliği tespit edildi

    Yapılan çalışmalarda cesedin, dün kaybolan Hilmi Çakı'ya ait olduğu saptandı.

    Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İnceleme devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, Çakı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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