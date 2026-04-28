İzmir'de kız meselesi kavgası: Otobüslerle mekan bastılar

İzmir’in gözde sahil noktalarından Çandarlı’da yaşanan olay, yaz akşamının sakinliğini bozdu. İddiaya göre küçük bir tartışmayla başlayan gerginlik, kısa sürede büyüyerek kalabalık grupların karıştığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı sahilinde yaşandığı belirtilen olayda, “kız meselesi” nedeniyle taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede tırmanarak fiziksel kavgaya dönüştü.

OTOBÜSLERLE GELİP BASKIN YAPTILAR

İddiaya göre, tartışmanın ardından organize şekilde hareket eden kalabalık bir grup, otobüslerle bölgeye geldi. Sahildeki mekâna yönelen grup ile diğer kişiler arasında büyük çaplı arbede yaşandı.

YUMRUK, TEKME VE SANDELEYELER HAVADA UÇUŞTU

Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, sahil boyunca kovalamacaların yaşandığı görüldü. Kavgada bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalık arasında sürüklendiği anlar dikkat çekti. Çevrede bulunan vatandaşlar ise panik içinde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

BIÇAKLAMA İDDİASI

Yaşanan arbede sırasında bir kişinin bıçaklandığı öne sürüldü. Ancak olayın boyutuna ve yaralanan kişilere ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi yönlendirilirken, olayın kontrol altına alındığı öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni, tarafların kimlikleri ve yaralıların durumu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.