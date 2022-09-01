İzmir'de kocası cezaevinde olan kadın, tartıştığı sevgilisini bıçakladı

Bergama'da H.Ç. isimli evli kadın, yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alınırken Çokgezer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'ndeki Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde, evli ve kocasının cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç.(25), yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer (30) ile tartıştı.

Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Öte yandan ikili arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.

Çokgezer yaşamını yitirdi

H.Ç., evde bulunan bir bıçakla İbrahim Çokgezer’i göğsünden bıçakladı.

İbrahim Çokgezer, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.’yi yakaladı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çokgezer’in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın gözaltında

H.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İbrahim Çokgezer’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.