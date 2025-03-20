İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ferdi Gedik, 2024 yılında kısa bir ilişki yaşadığı H.G. isimli kadınla hayatını birleştirdi.

Çiftin evliliği, kadının eşinin telefonunu gizlice alarak kendine tehdit mesajları göndermesiyle bozuldu.

Şaşkın adam karısının attığı mesajları kendisinin gönderdiğini kabul etmezken, H.G. emniyete giderek 2 haftalık eşinden şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP EVİ SOYDU

Kadın, Ferdi Gedik hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

Evine yaklaşamayan adam bu süreçte dışarıda kalmak zorunda olduğunu söylerken, kendisine ait olan nakit birikimlerin ve ziynet eşyalarının boşanma davası açan karısı tarafından çalındığını iddia etti.

ESKİ EŞLERİNİ DE DOLANDIRDIĞINI ÖĞRENDİ

Daha sonra eşinin eski evliliklerindeki eşleriyle iletişim kurduğunu belirten Ferdi Gedik, H.G.'nin daha önceki evliliklerinde de benzer yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini söyleyerek, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 GÜN HAPİS YATTI

Karısının şiddet gördüğü şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını söyleyen Ferdi Gedik, 10 gün hapis yattığını söyledi.

Aldığı adli kontrol kararının ardından elektronik kelepçe ile gezen Gedik, hiç bir şey yapmadığı ve mağdur duruma düşürüldüğü halde elektronik kelepçe ile gezdiğinden dolayı utandığını söyledi.

"İŞİMDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Eşimle 3 Temmuz 2024 evlendiğini belirten Ferdi Gedik, "Evlendikten sonra benim telefonundan kendisine tehdit mesajları atmış. Tabii ben bunları karakoldan çağırıldığım zaman öğrendim. Bu mesajlardan dolayı bana evden 6 ay uzaklaştırılma kararı verildi. Daha sonra eşimin bana mesaj atarak beni konuşmaya çağırdı.

Eve gittiğimde ise beni polislere yakalattı. Ardından hakkımda üç günlük hapis cezası ve üç gün de zorlamada hapis cezası çıktı. Hiçbir şey yapmadığım halde bir hafta hapiste kaldım. Uzaklaştırma sürecinde ise iş yerinden istifa etmek zorunda kaldım.

"BENİM KURDUĞUM EVDE RAHAT RAHAT YAŞIYOR"

Yaşanan bu süreçte kendi birikimim olan 100 bin TL, 3 bilezik ve 5 tane de ata altınımı çaldı. Ben şu anda evimden ne bir tişört, ne bir pantolon hiçbir şey alamadım.

Evime giremediğim için bir ablamda bir annemde kalıyorum. Kendisi şu anda benim kurduğum evde rahat rahat yaşıyor. Bu da benim zoruma gidiyor." ifadelerini kullandı.

"YASANIN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUM"

Bekar yaşamında şu anki eşinin yaşadığı evi kiralayıp içerisindeki bütün eşyalarını aldığını vurgulayan Gedik, "O evde yaşıyordum. Kendi eşyalarım vardı. Eşim dahil oldu sonradan. Şu anda ben evden uzaklaştırıldım. Hem mağdurum hem de yasanın düzenlemesini istiyorum.

"ESKİ EŞİNİ DE HAPSE ATTIRMIŞ"

Hiçbir şekilde hala evime gidemiyorum. Ayrıca daha önceki evliliğinden de bir eşine senet imzalatmış. Adamı mağdur etmiş. Adamla irtibat kurdum. Eski eşi bana bir an önce kurtulmamı ve bir daha hiçbir şekilde muhatap olmamanın gerektiğini gerekirse hiçbir şey alma arkana bakmamı söyledi.

Çünkü ‘Beni de hapse attırdı' dedi. Ben bu konuda çok mağdurum. Ben yetkililerden bu kanunun düzenlenmesini rica ediyorum. Nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum ama biz erkekler katil değiliz." sözlerini söyledi.