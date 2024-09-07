İzmir'de komşu cinayeti: 'Toz kaldırıyorsun' dedi vurdu Ödemiş'te evinin önünden geçen komşusuyla 'toz kaldırdığı' için kavga eden şahsın oğlu, evden aldığı tüfekle traktör sürücüsünü öldürdü.

İHA

İzmir'de komşular arasında yaşanan 'toz kavgası' kanlı bitti.

Ödemiş ilçesinin kırsal Dolamanlık mevkiinde traktörle yoldan geçen İbrahim Cerit ile yakındaki bir evin sahibi E.K. arasında 'hızlı giderek toz kaldırdığı' sebebiyle tartışma çıktı.

TOZ KAVGASI CİNAYETE DÖNDÜ

Tartışma kavgaya dönüşünce olaya E.K.'nin oğlu Ö.K. de dahil oldu ve eve giderek pompalı tüfeği yanına aldı.

Ö.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Cerit, kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Kavgada yaralanan baba oğul ise jandarma gözetiminde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taburcu işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi oğul ile baba gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)