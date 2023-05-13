İzmir'de komşular çatıştı: 13 yaşındaki çocuk can verdi İzmir Bayraklı'da komşular arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli dakikalar...

Alınan bilgiye göre Yamanlar Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker ile F.Ö. ve Ç.Ö pompalı tüfekle yaralandı.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan çocuk Karşıyaka'daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yaşındaki Teker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı duyup olay yerine gelen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgaya da çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayı gerçekleştiren zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.