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İzmir'de duvarı delip 35 yıllık komşusunun eşyalarını çaldı: Alkollüydüm

İzmir'de duvarı delip 35 yıllık komşusunun eşyalarını çaldı: Alkollüydüm Bayraklı ilçesinde 35 yıllık komşusunun duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsız, alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.