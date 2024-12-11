İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan F.C. isimli şahıs, hırsızlık yapmak için 35 yıllım komşusunun evini seçti.
Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam isimli komşusunun aldığı yeni eşyalara göz diken hırsız, balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi.
35 YILLIK KOMŞUSUNU SOYDU
35 yıllık komşu, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizeleri alarak kendi evine taşıdı.
Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C., mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı.
Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit etti.
Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
"BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM"
Gözaltına alınan F.C.'nin, emniyetteki ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyip, “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim.” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.C., adliyeye sevk edildi.
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