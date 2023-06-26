İzmir'de konser sırasında bıçaklı saldırı: 1 ölü 2 yaralı Karşıyaka'daki Mavibahçe AVM'de Emirhan Çakal'ın konserine giden Doğan Çatal ve iki arkadaşı, sıra tartışması nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Mavibahçe AVM’nin 3’üncü katındaki iş yerinde Emirhan Çakal’ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki Doğan Çatal, 17 yaşındaki B.B. ve 20 yaşındaki Y.K. bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı.

O sırada AVM’de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ameliyata alındı ama kurtarılamadı

Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal’a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konser iptal edildi

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

3 gözaltı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili 18 yaşındaki C.C.A., 18 yaşındaki T.T. ve 17 yaşındaki S.S.Ç.’yi gözaltına aldı.