Bir fabrikada bekçi olan Y.E., kötü koktuğu gerekçesi ile fabrika yakınında bulunan köpeği, ayaklarından bağlayıp sürükleyerek bölgeden uzaklaştırdı. Aç ve susuz kalan köpek, bırakıldığı yerde öldü.

İzmir’in Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikasının yakınında, fabrikada bekçi olan Y.E., vatandaşlar tarafından beslenen, yaşlılıktan sürekli hastalanan ve görme kaybı olan sokak köpeğini, bacaklarını iple bağlayıp yerde sürükleyerek fabrikaya 45-50 metre mesafedeki noktaya götürdü.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpek, bir süre sonra bölgede ölü olarak bulundu.

Köpeğe dair son görüntüler, güvenlik kamerasına yansıyan ayakları bağlı bir şekilde yerlerde sürüklendiği anlar oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Meral Aslan, 5 Ağustos'ta bölgedeki köpeklere yemek ve su vermeye gittiğinde olayı öğrenince Y.E.'nin yanına gidip, tepki gösterdi.

Aslan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla çekti.

“SÜRÜKLEMEDİM KUCAKLADIM”

Aslan, "Ben ona yemek ve su veriyordum. Onu veterinere götürecektim. Bunu nasıl yaparsın? Memlekette ormanlar yanıyor, hayvanlar kaçamıyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" derken, Y.E.'nin "Ben yerde sürüklemedim, kucakladım da getirdim. Ormanı yakanın da Allah belasını versin. Burnumun dibine köpeği koyamazsın. Leş gibi kokuyor. Senelerdir onu biz besliyoruz, şimdi mi aklına geldi?" yanıtını verdi.

“VARSA CEZAM MAHKEMEYE VER”

Aslan'ın "Ben İzmir Valiliği'nin hayvan koruma görevlisiyim, bunun cezasını ödeyeceksin." demesi üzerine Y.E.,"Sen valilik görevlisi oldun da Allah mı oldun? Varsa cezam mahkemeye ver. Adam öldürmedim, kadına tecavüz etmedim." dedi.

İzmir’de köpeğin ayaklarını bağlayıp yerde sürükledi VİDEO



“BU BİR ZULÜM, VAHŞET”

Meral Aslan, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Tekstil fabrikasının gece bekçisinin, köpeğin bacağına ip bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü söylediler. Ben zaten o anda şoke oldum. Sitenin güvenlik kameralarından görüntülere ulaştım. Polise gidip şikayetçi oldum. Köpek belli ki travma yaşamış, ağzından kan gelmesi demek, iç kanama geçirmiş olması demek.

Görüntülerde de gözüküyor ki bekçi yaşlı olduğu için dinlene dinlene, toprakta bayağı bir sürüklüyor köpeği. Orada, kuru toprağın üzerinde, aç ve susuz 4 saat kadar kalmış. Travma yaşamaması mümkün değil. Bunlar etken şeyler. Yardım isteyecek durumu yok, havlayamıyor. Kaçsa kaçamayacak çünkü arka bacağından bağlayarak çekmiş. Bu bir zulüm, vahşet; adını koyamıyorum.”