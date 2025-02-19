AA & Ensonhaber

Başıboş köpek terörü, bu kez insanları birbirine düşürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, evinden çıkarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak bir iş yerine sığındı.

Ancak, iş yerinde bulunan bazı kişiler, Unutur'un köpeğe vurduğu iddiasıyla ona saldırarak darp etti. Unutur, alandan uzaklaştırılmasının ardından düşürdüğü telefonunu almak için iki yakınıyla birlikte geri döndü, ancak burada iş yeri sahipleriyle yeniden kavga çıktı.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olay sırasında, Eyüp Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Unutur ile ağabeyi ve eniştesi şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerden 2’sini gözaltına alıp tutukladı.

KÖPEK SALDIRISINDAN SIĞINDIKLARI YERDE SALDIRIYA UĞRADILAR

Eyüp Unutur, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar akşamı köpeklerin saldırısına uğradığında kendisini korumaya çalıştığını ve iş yerine sığındığını, ancak içerideki kişilerin kendisine yardımcı olmak yerine saldırdığını söyledi. Unutur, telefonunu almak için tekrar olay yerine gittiğinde kadın tarafından göz yaşartıcı sprey sıkıldığını ve ardından 20 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına uğradığını belirtti. Sırtından bıçak sıyırığı, abisinin ve eniştesinin vücudunun çeşitli bölgelerinden derin bıçak yaraları aldığını aktaran Unutur, kendisinin de 9 santimetrelik bir bıçak yarasıyla baygınlık geçirdiğini ifade etti.

"'KÖPEĞE Mİ VURDUN' GİBİ SÖZLER ÇOK ACI VERİCİ"

Unutur'un avukatı Leyyanur Adsoy ise müvekkilinin güvenli gördüğü bir alanda darp edildiğini belirterek, "Müvekkilimin ciddi şekilde darp edilip bıçaklanması ve 'köpeğe mi vurdun?' gibi ifadeler kullanılması çok acı verici. Bu, müvekkilimin hayati bir hakkıydı" dedi. Adsoy, şikayetçi olduklarını ve 2 kişinin tutuklandığını, ancak olayın kışkırtıcısı olan kadının serbest bırakıldığını kaydetti.

Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde, çok sayıda kişinin Unutur ve yakınlarına yönelik şiddet gösterdiği yer aldı.