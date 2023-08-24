İzmir'de korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de otoparkta işlenen cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin defalarca ateş ederek öldürdüğü şahsın kardeşiyle aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan duruşma olduğu öğrenildi.

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İHA

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otoparkta önceki gün saat 05.45 sıralarında işlenen cinayet, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.'nın Selami Arslan'a defalarca ateş ettiği yer aldı.

Hastanede can verdi

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirilen Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan olduğu ve bir aracın da sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi.

Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

Cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Cinayet şüphelisinin hayatını kaybeden Arslan'ın kardeşi olan B.A. ile aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.