İzmir'de korkunç kaza: Araçla kaldırım arasında sıkışan yayanın bacağı koptu Alkollü sürücünün karıştığı ve iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, kaldırımda yürüyen kadın araçların arasında kaldı. Kazada talihsiz kadının bir bacağı koparken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Süratli olduğu öne sürülen Z.G. (50) idaresindeki 10 AGJ 827 plakalı araç, Kıbrıs Caddesi’nde ilerlediği sırada, sokaktan caddeye çıkan 35 NIR 63 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken, bu esnada kaldırımda yürüyen E.U. (35) adlı kadın, araç ile kaldırım arasına sıkıştı.

Bacağı kaldırımla araç arasında sıkışarak koptu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken araç ile kaldırım arasına sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meydana gelen kazada E.U.’nun sağ bacağının koptuğu öğrenilirken, feci şekilde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada, her iki araç sürücüsünün de hafif yaralandığı ve yine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Alkollü çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil sürücüsü Z.G.’nin alkollü olduğu öne sürüldü. Hafif yaralanan sürücünün, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların çekilmesinin ardından normale dönerken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)