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İzmir'de korkutan orman yangını
Kemalpaşa ilçesindeki sarp arazide bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye yönelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
- 25.06.2022 - 16:59
- Güncelleme : 25.06.2022 - 17:04
Marmaris'teki orman yangının ardından İzmir'den korkutan haber geldi.
Kemalpaşa ilçesi Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler bölgeye yöneldi
Yüreklerin ağıza geldiği yangında, ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel gönderildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
AA'nın haberine göre, sarp bir arazide etkili olan yangın, havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangınla müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
İzmir'de korkutan orman yangını VİDEO