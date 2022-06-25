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    İzmir'de korkutan orman yangını

    Kemalpaşa ilçesindeki sarp arazide bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye yönelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
    • 25.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 17:04
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    İzmir'de korkutan orman yangını

    Marmaris'teki orman yangının ardından İzmir'den korkutan haber geldi.

    Kemalpaşa ilçesi Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Ekipler bölgeye yöneldi

    Yüreklerin ağıza geldiği yangında, ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel gönderildi.

    Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    AA'nın haberine göre, sarp bir arazide etkili olan yangın, havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

    Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangınla müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

    İzmir'de korkutan orman yangını VİDEO


    İzmir de korkutan orman yangını #1


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