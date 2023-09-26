İzmir'de kuyumcu soyguncuları dedektif gibi takiple yakalandı İzmir'de bir kuyumcunun silahla yaralanıp vitrindeki bileziklerin çalınmasıyla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği film gibi takibin ardından 3 şüpheli yakalandı. Polisin operasyon anı kameraya yansıdı.

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İHA

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 20 Eylül günü öğle saatlerinde motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya doğrultup çanta uzatarak altınları koymasını istedi.

Bu esnada tabancadan çıkan mermi ile iş yerindeki B.A. yaralandı, daha sonra soyguncu çanta içerisindeki altınlarla beraber kaçmaya başladı.

Kimliği belirlenemeyen şüpheli kaçtığı esnada peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı.

Polis dedektif gibi iz sürdü

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için İzmir Emniyeti çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan 100'ün üzerinde kamera ve 1200 saati aşkın kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelip olaydan sonra da kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahla geri döndükleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen M.A., C.A. ve A.G., saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramada kuyumcudan çalınan 11 adet bilezik de ele geçirildi.

Güvenlik kamerası uzmanı çıktı

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.A.'nın güvenlik kamerası uzmanı olduğu, şüphelilerin de soygunla ilgili 1 ay boyunca olayı en ince detayına kadar planladıkları ortaya çıktı.

Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)