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    İzmir'de kuyumcu soygunu

    Konak ilçesinde, kuyumcuya gelen eli silahlı maskeli ve şapkalı soyguncu, yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 06:08
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    İzmir'de kuyumcu soygunu

    Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

    İzmir'de kuyumcu soygunu

    SİLAHLA TEHDİT ETTİ, 300 GRAM ALTIN ALIP KAÇTI

    Kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı soyguncu, elindeki tabancayı doğrultup, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    Kuyumcu soygunu kamerada -1

    Soyguncunun kaçmasının ardından iş yerinde bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kuyumcu ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    Kuyumcu soygunu kamerada -2

    SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan, soygunun gerçekleştiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.  Görüntülerde; kuyumcuya gelen maskeli- şapkalı soyguncunun belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultarak raflarda bulunan altınları istediği ve altınları yanında getirdiği poşete doldurarak hızla kaçtığı görüldü.

    Kuyumcu soygunu kamerada -3

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