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    İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı

    Seyir halindeyken lastiği patlayan tır savrularak devrilirken, bir başka tır ve otomobile çarptı. Kazada tır şoförü can verirken 5 kişi de yaralandı.
    • 01.09.2022 - 17:06
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    İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı

    İzmir'in Menemen ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Kuzey Ege Otoyolu üzerinden İzmir'den Aliağa istikametine giden O.A. kontrolündeki 55 ADK 064 plakalı tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savruldu.

    Bu esnada devrilen tır, aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki 45 AT 107 plakalı tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı.

    Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tır şoförü kurtarılamadı

    Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    İzmir de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı #1

    Yaralanan 5 kişi tedavi altında

    Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    İzmir de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı #3

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