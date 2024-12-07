İzmir'de maden işçisinden acı haber

DHA
İzmir'in Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'nde özel bir işletmeye ait antimon madeninde saat 16.30 sıralarında meydana gelen acı kaza yürek burktu.
Olayda, Mücahit Duranoğlu yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duranoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Duranoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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