İzmir'de maganda kurşunu ölüme neden oldu İzmir'de asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede tabancayla ateş açıldı.

Bu esnada bir merminin isabet ettiği 51 yaşındaki Erkan Günay, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerinde can verdi

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişi gözaltında

Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı kişiler gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)