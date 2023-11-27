İzmir'de maganda kurşunu ölüme neden oldu

İHA
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede tabancayla ateş açıldı.
Bu esnada bir merminin isabet ettiği 51 yaşındaki Erkan Günay, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olay yerinde can verdi
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 kişi gözaltında
Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı kişiler gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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