İzmir'de makas atarak 5 kişinin ölümüne neden oldu: Cezası açıklandı Hafif ticari aracıyla makas atması sonucu 5 kişinin ölümüne ve 20 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 19 yaşındaki sürücüye, 18 yıl hapis cezası verildi.

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DHA

İzmir'in Menderes ilçesinde, 30 Haziran 2023 tarihinde korkunç bir kaza yaşandı...

Bir sürücü makas atarak, tam 5 kişinin hayattan kopmasına neden oldu.

18 yaşındaki Özcan Özer, makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olurken, akabinde ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22,5 yıl hapis istemiyle Özer'in hakkında açılan dava, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Söze başlayan mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan trafik raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Sanık avukatları, raporda eksikler olduğunu öne sürdü.

18 YIL VERİLDİ

Avukatlar raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.

Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirtti.

Avukat sözlerinde, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz." dedi.

Sanık Koçak, son savunmasında ise beraatini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti.

Ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmadı.

NE OLMUŞTU

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen 18 yaşındaki Y.İ.K. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)