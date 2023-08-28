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İzmir'de marketi soyup kaçarken kendini vuran hırsız tutuklandı Abone Olun

İzmir'de marketi soyup kaçarken kendini vuran hırsız tutuklandı İzmir'de bir zincir marketin şubesini soyan ve kaçarken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kendini yaralayan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü bir zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu Y.Ö. ile elinde tüfek olan F.B., tüfeği market çalışanına doğrultup kasadaki 11 bin lirayı aldı. Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Olayın ardından Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince şüphelilerin kaçtığı taksi durduruldu. Tedavisinin ardından tutuklandı Şüpheliler çaldıkları paralarla birlikte yakalanırken şüphelilerden F.B.'nin kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi ve hastaneye kaldırıldı. İşlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklanırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan F.B. de tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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