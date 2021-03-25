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    İzmir'de markette silahlı soygun girişimi

    Müşteri kılığında geldiği marketten soygun yapmak isteyen hırsız, kasanın açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 08:41
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    İzmir'de markette silahlı soygun girişimi

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketin kapanış saatine yakın içeriye müşteri gibi giren şahıs, reyon bölümündeki çalışana sigara almak istediğini söyledi.

    KASA ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

    Kasaya yönelen çalışan N.C. (24), raftan aldığı sigarayı şahsa uzattığı esnada şüpheli şahıs yanında bulundurduğu silahı çıkarttı ve ateş etti.

    Açılan ateş sonucu mermi iş yerinin camına isabet ederken, çalışandan kasadaki paraları isteyen saldırgan, kasanın açılmaması üzerine ise koşar adımlarla marketten çıkarak kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Saldırı anında içeride başka personellerin ve müşterilerinde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından iş yeri güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay sonrası kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    O anlar  ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    İzmir de markette silahlı soygun girişimi #1

    İzmir de markette silahlı soygun girişimi #2

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