İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti: Araçtakilere kurşun yağdırdı

İHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı, mahallede büyük panik yarattı. Emek Mahallesi 7290 Sokak’ta, bugün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Onur Gül (27) ve Serdar Şenocak (31) isimli iki kişi, park halindeki 35 BAT 982 plakalı otomobilde oturdukları sırada, yüzü maskeli bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MASKELİ SALDIRGAN, KAÇMAYI BAŞARDI

Kimliği belirsiz saldırgan, motosikletiyle olay yerine gelerek araçtakilere art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Gül ve Şenocak ağır yaralanırken, saldırgan hızla kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Onur Gül, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın sebebine dair soruşturma sürerken, güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda saldırganın kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.