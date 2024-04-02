İHA
İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kız, etrafındaki yolculara aldırış etmeden metemfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandı.
O anlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Herkesin gözü önünde uyuşturucu kullandı
Vatandaşlarla tartışma yaşayan ve kendisine "Burada çocuklar var." ikazda bulunan vatandaşa genç kızın, “Bana hemen polis gönderir misin? Çık yukarı git şikayet et, benim de amacım o yani.” dediği duyuluyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çok sayıda vatandaş, yaşanan akılalmaz olaya tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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