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İzmir'de metroda uyuşturucu kullanan genç kız böyle görüntülendi

İzmir'de metroda uyuşturucu kullanan genç kız böyle görüntülendi İzmir Banliyö Sistemi'ne (İZBAN) binen genç bir kızın metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.