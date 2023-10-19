İzmir'de meydana gelen feci kazada karı-koca can verdi İzmir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

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İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Hayıtlıkır mevkisinde İzmir istikametine seyreden K.I. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip H.P. (53) idaresindeki Kemalpaşa istikametine gitmekte olan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan K.I. idaresindeki otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve eşi olay yerinde can verdi

Sürücü K.I. ile yolcu konumundaki eşi N.I. (30) olay yerinde hayatını kaybederken diğer otomobilin sürücüsü H.P. ile yolcu konumundaki N.P. (50) yaralandı.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)