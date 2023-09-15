İzmir'de mezarlığa bırakılan bebeğin anne ve babası gözaltına alındı Mezarlıktan gelen ağlama sesleri üzerine hareket eden ekipler, aynı gün doğan erkek bebeği buldu. Evlilik dışı dünyaya geldiği için bebeklerini mezarlığa bırakan anne ve baba ise yakalanarak gözaltına alındı.

DHA İzmir Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda dün saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesi geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük bebek bulundu Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı kontrolde 1 günlük erkek bebek bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, aynı gün doğan bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı Soruşturma başlatan polis, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T., olduğunu belirledi. Evlilik dışı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin anne ve babası bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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