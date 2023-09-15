İzmir'de mezarlıkta 1 günlük bebek bulundu İzmir'de mezarlıktan bir bebeğin ağlama sesinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden polis ekipleri, 1 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek buldu.

DHA İzmir'in Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan mezarlıktan bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu iyi Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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