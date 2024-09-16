İzmir'de minibüs şoförünü aracında öldüren kişi tutuklandı Bornova ilçesinde son durakta yolcularını indiren minibüs sürücüsü Doğukan Akgün'ü aracının içinde tabancayla öldüren A.Y. tutuklandı.

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DHA

12 Eylül Perşembe saat 22.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesinde Doğukan Akgün (28) yönetimindeki 35 M 8569 plakalı minibüs, Alsancak Mahallesi'nden son durak olan Evka 3 Mahallesi'ne gelerek burada yolcularını indirdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli, minibüsün içine girerek burada Akgün ile tartıştı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın ardından şüpheli, Akgün'e yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI, TUTUKLANDI

Şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucu dün Menderes ilçesinde yakalandı. A.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Akgün'ün minibüsünün içinde öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcularını indirdikten sonra minibüsünün içinde oturan Akgün'ün yanına gelen A.Y.'nin, burada konuşmasının ardından Akgün'e tabanca ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)