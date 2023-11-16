İzmir'de motosiklet hırsızlarına ateş açıldı: 1 kişi öldü Buca'da sabah saatlerinde bir evin önündeki motosikletleri çalmaya çalışan 2 şüpheliye ateş açıldı. Şüphelilerden biri hayatını kaybederken 3 kişi gözaltına alındı.

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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Bedirhan Akıncı ve 19 yaşındaki Ç.H.K., saat 05.00 sıralarında park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden motosiklet sahipleri olduğu düşünülen 3 kişi Akıncı ve arkadaşlarına bağırınca, şüpheliler motorları bırakarak geldikleri otomobille kaçmaya kalktı.

Bu sırada motosiklet sahiplerinden biri, tabanca ile art arda ateş etti.

Mermiler sürücünün başına isabet etti

Açılan ateş sonucunda bir kurşun, otomobilin arka camını delerek sürücü Akıncı'nın başına isabet etti.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 hafif ticari araç ve bir otomobile çarparak durdu.

Şüpheli olay yerinden kaçtı

19 yaşındaki Ç.H.K., olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Telefonum çalındı diyerek geri döndü

Olay sırasında otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra geri geldi.

Ç.H.K, Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi.

Polis ekipleri Ç.H.K.'nin üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı.

22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedirhan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Akıncı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evlerinde tabanca ve pompalı tüfek bulundu

Ateş eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.Y. ve M.Y., polis ekiplerince gözaltına aldı.

C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis, tabanca ile hangi şüphelinin ateş ettiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)