İzmir'de motosiklet kazası yapan öğretmen kurtarılamadı Konaklı ilçesinde sevgilisi ile buluştuktan sonra yola çıkan matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, geçirdiği kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'in Konaklı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen olayda, kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kontrolünü kaybettiği 06 DIE 097 plakalı motosiklet, refüje çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kız arkadaşı kendinden geçti

Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)