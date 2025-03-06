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İHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Onur Gül ve Serdar Şenocak’ın içinde bulunduğu otomobile, yüzü maskeli motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobilde bulunan iki kişinin vücuduna mermiler isabet ederken maskeli saldırgan, olay yerinden motosikletiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül ve Şenocak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Onur Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Şenocak’ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olaya karışanların Y.K., M.K., Y.B., A.Y., Y.E.B., M.A., B.F.K., M.E., V.T. ve R.Ö. isimli şüpheliler olduğu belirlendi.

9 ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda, suç aleti olan akrep diye tabir edilen makineli silah ve 2 tabanca ile birlikte olayla ilgisi tespit edilen toplam 10 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.