İzmir'de motosikletlilere pusu kurdular: 1 kişi hayatını kaybetti Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşına, husumetlileri tarafından pusu kuruldu. İki grup arasında çatışma yaşanırken, koltuk altından vurulan motosikletli hayatını kaybetti, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Mustafa Akkavak ve arkasında yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, 35 LGH 80 plakalı motosikleti ile seyir halinde oldukları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü.

Kaçmaya çalışırken vuruldu

İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti.

Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu.

"Kardeşim vuruldu ambulans çağırın"

Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı, mahalledekilere 'Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın' diyerek olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Mahalle halkının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Akkavak'ı alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliler aranıyor

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)