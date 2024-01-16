İzmir'de öfkeli koca, eşini başka erkeklerle görüştüren kuaförü katletti Buca ilçesinde M.A. isimli şahıs, eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Sercan Çelik'i boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.

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DHA

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı.

Buca ilçesinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki M.A., eşinin güzellik merkezine giderek, burada kadın kuaförü olduğu belirtilen Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki gerginlik, kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Boynundan ve kalbinden bıçakladı

Bu sırada M.A., bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı.

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, merdivenlerde yere yığıldı.

Suç aletiyle yakalandı

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu.

Şüpheli M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Eşimi başka erkeklerle görüştürdü" iddiası

Cinayet şüphelisi M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)