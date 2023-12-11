İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti İzmir'de tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan 43 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

İzmir'de evlat vahşeti...

Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde müstakil bir evde ikamet eden 20 yaşındaki B.Ç. ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan arbedede annesinin başına sert bir cisimle vurup bıçaklayan B.Ç. olay yerinden kaçtı.

Babasına itiraf etti

Daha sonra bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giden B.Ç. yaşananları itiraf etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne Fazile Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.