İzmir'de oğlunu öldüren adam, kendisini tuvalete kilitledi
İHA

İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak’ta baba M.D., evinde oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı.

Oğluna bıçakla saldırdı

Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu’nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı.

Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saklandığı kahvehanede kendini tuvalete kilitledi

Yerde yaralı olarak yatan Ahmet Doğanoğlu, sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri baba M.D.’nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gitti.

Orada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Ekipler, kapısını zorlayarak açtı ve şüpheli M.D’yi olayda kullandığı 1 adet ekmek bıçağı ile yakaladı.

Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Şüpheli baba M.D., ifadesinde çocuğu ile sürekli halinde olduğunu, bugün eve köpek getirdiği için kavga ettiklerini ve mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladığını söyledi.

Öte yandan ağır yaralanan Ahmet Doğanoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)