Haberler



3. Sayfa



İzmir'de oğlunu öldüren adam, kendisini tuvalete kilitledi

İzmir'de oğlunu öldüren adam, kendisini tuvalete kilitledi İzmir’de kavga ettiği oğlunu ekmek bıçağıyla yaralayan baba, daha sonra kendini tuvalete kilitledi. Ağır yaralanan oğlu Ahmet Doğanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.