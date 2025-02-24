İzmir'de oğlunu yanlışlıkla vuran baba serbest kaldı

DHA
22 Şubat'ta sabah saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi.
Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre, kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
BABA SERBEST
Soruşturma başlatan jandarma, Rıfat E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış