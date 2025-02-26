DHA

İzmir'de gerçekleşen diş hekimi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Konak ilçesinde yaşayan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'in evine, borç yüzünden aralarında husumet bulunan Mustafa Ercan gelmiş ve taraflar arasında bir kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında diş hekiminin başına ateş eden Ercan, hırsını alamayarak Düşmez'in can çekiştiği anları kaydedip, annesine yollamıştı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ GÜN YAKALANDI

Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirince olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ancak Düşmez'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise hemen harekete geçmiş, cinayetin faili Ercan, olay günü yakalandı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI ÇIKTI"

Şüphelinin olaydan sonra bir süre caddede yürüyüp, ardından taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansırken Mustafa Ercan, polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

Mustafa Ercan, diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü. Ercan, "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım." dedi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AİLE YASAK AŞK İDDİALARINI REDDETTİ

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, olayla ilgili konuştu.

Acılı anne, Mustafa Ercan'ın verdiği ifadenin yalan olduğunu savundu.

Anne Düşmez, "Vahşice işlenen cinayetin altında farklı bir neden aranmamalı. Kötü ruhlu bir insanın işlediği ve bir kişinin hayatına, itibarına ve gençliğine mal olan bir eylem olarak değerlendirmek gerek." diye konuştu.

"KONU DNA YALANIYLA SAPTIRILDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan anne, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Ercan ifadesinde, önce 'alacak meselesi' dedi. Sonra konu, DNA yalanıyla yön değiştirdi. Her şeyden önce cinayeti işleyen katilin normal bir davranış içerisinde olmadığı, eylemi gerçekleştirdikten sonra videoyu bana göndermesiyle de net olarak anlaşılmalı.



Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığını kamuoyunun malumudur.

"TAMAMEN UYDURMA"