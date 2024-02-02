İzmir’de öldürülen taksici memleketi Aydın’da toprağa verildi İzmir’de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, memleketi Aydın’ın Söke ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde, 8 yıl önce kalp krizinden vefat eden kardeşinin mezarı yanında toprağa verildi.

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İHA

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Oğuz Erge'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınırken, ilk olarak helallik alınmak üzere Buca Göksu Mahallesi’nde bulunan evine getirildi.

Soğukta üşümesin diye aldığı şahsın kurbanı oldu

Burada ailesi ve yakınları tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, mesai arkadaşı taksicilerin konvoyuyla defnedilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Taksici Oğuz Erge, Söke Nalbantlar Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde 8 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Muhammet Erge’nin mezarının yanında toprağa verildi.

Sevenleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı

Cenazeye aile yakınları, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, mahalle sakinleri, siyasi parti temsilcileri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra cezaevinde bulunan oğlu Mustafa Erge de izin alarak jandarma gözetiminde katıldı.

Kızıyla birlikte yaşıyordu

Ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan taksi şoförü Oğuz Erge’nin; eşinden boşandığı, liseye giden kızı Naz Erge ile birlikte İzmir’de yaşadığı, asıl mesleğinin kamyon şoförlüğü olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)