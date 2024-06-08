İzmir'de orman yangını

İHA
Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor...
İzmir'n Urla ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Müdahale ediliyor
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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