İzmir'de orman yangını
İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte haberleri art arda geliyor...

İzmir'n ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Müdahale ediliyor

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)