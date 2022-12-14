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    İzmir'de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı

    Konak ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak Melez Çayı'na uçan aracın içerisindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • 14.12.2022 - 09:22
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    İzmir'de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı

    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil Melez Çayı'na düştü.

    Konak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşanan olayda, kontrolden çıkıp bariyeri aşarak Melez Çayı'na düşen otomobildeki Kubilay D, Ahmet D. ve yabancı uyruklu Lice M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıların verdiği bilgi üzerine araçta bir kişinin daha olduğunu belirledi.

    1 kişi aracın içinde can verdi

    İtfaiye su altı arama kurtarma ve AKS 110 ekipleri, otomobilin içinde sıkıştığı belirlenen Zhazgul Suran T'nin cesedine ulaştı.

    Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle Şehitler Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

    İzmir de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı #1

    İzmir de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı #2

    İzmir de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı #3

    İzmir de otomobil çaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı #4


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