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İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki M.Y.'nin şüpheli davranışları üzerine otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri, klima ızgarasını kontrol etti.

791 ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrolde buradan bin 791 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.