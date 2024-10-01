İzmir'de otomobilin okulun bahçesine girme anı narlıdere ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, okul bahçe kapısını kırarak içeri girmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı korkunç kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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İHA

Dün saat 16.43'te İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü giriş kapısında S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun kapısını kırarak içeri girdi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kadın sürücü idaresindeki otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar kamera görüntüsünde yer aldı.

Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)