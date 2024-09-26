İzmir Alsancak Limanı'nda seyreden mühendis Doruk Yormaz, limandan ayrılmak üzere aracıyla manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aniden kontrolden çıkan otomobil, denize uçtu.
Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Doruk Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Yormaz, buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yormaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yormaz'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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