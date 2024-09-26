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İzmir'de otomobiliyle denize uçan sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'de otomobiliyle denize uçan sürücü yaşamını yitirdi Alsancak Limanı'nda manevra yaptığı sırada aracıyla denize uçan mühendis Doruk Yormaz, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.