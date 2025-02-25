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İzmir'de öz oğlu tarafından sokak ortasında öldürüldü

İzmir'de öz oğlu tarafından sokak ortasında öldürüldü Kınık ilçesinde bir kişi tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan baba katili, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.