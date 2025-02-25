İHA

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde, 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 25 yaşındaki A.M. ile 47 yaşındaki baba Metin Malgaz arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz’a ateş açtı.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor