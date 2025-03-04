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İHA

İzmir’de bir vatandaşın park halindeki araçlara müdahalesi dikkati çekti.

Henüz ismi öğrenilemeyen vatandaş, yol kenarına park edilerek trafiği daraltan aracı eliyle kaldırıp kaldırıma yanaştırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, adamın aracı altından kavrayarak birkaç hamlede kenara çektiği anlar dikkat çekti.

ELİYLE KALDIRDI, İTTİ

İlk aracı iten adam, daha sonra yolun karşısına geçerek diğer aracı da aynı şekilde kenara itti.

Olayı görenler hayretle izlerken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.