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    İzmir'de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi

    Karabağlar ilçesinde Koray Yüksel, parkta köpek yüzünden tartıştığı grupta bulunan bir kişi tarafından cam parçasıyla boğazından yaralandı.
    • 05.10.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 09:12
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    İzmir'de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi

    İzmir'de, saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda Koray Yüksel(48), iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı.

    Kırdığı cam şişe ile boğazını kesti

    Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi, kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

    İzmir de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi #1

    Hayati tehlikesi var

    DHA'nın aktardığına göre; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra  ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir'de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi VİDEO

    İzmir de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi #2

    Köpekli saldırganlar aranıyor

    Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    İzmir de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi #3

    İzmir de parkta köpek tartışması: Cam şişe ile boğazı kesildi #4


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