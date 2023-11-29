İzmir'de patlayan doğal gaz borusu vatandaşları korkuttu

İHA
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde fırtına sebebiyle denizin taşmasının ardından su altında kalan bölgede çalışmalar sürerken kepçenin darbesiyle doğal gaz borusu patladı.
Borunun patlamasıyla alevler havaya yükselirken mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.
Ucuz atlatıldı
Doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Olayda herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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