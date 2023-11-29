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İzmir'de patlayan doğal gaz borusu vatandaşları korkuttu

İzmir'de patlayan doğal gaz borusu vatandaşları korkuttu İzmir'de çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı. Yüreklerin ağza geldiği yangında herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.