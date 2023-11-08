İzmir'de petshop işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'in Tire ilçesinde, cadde ortasında tartıştığı petshop işletmecisi 27 yaşındaki Melih Duman'ı bıçaklayarak öldüren 31 yaşındaki Muzaffer Pekiner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

İzmir'de yaşanılan vahşi cinayette yargı süreci tamamlandı..

Önceki gün saat 04.30 sıralarında Tire ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan Muzaffer Pekiner ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralayıp kaçtı

Kavgada Pekiner yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, Pekiner'in yakalanması için çalışma başlattı.

Tutuklandı

Pekiner'in Bayındır ilçesindeki bağ evinde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Pekiner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)