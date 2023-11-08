İzmir'de petshop işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'de yaşanılan vahşi cinayette yargı süreci tamamlandı..
Önceki gün saat 04.30 sıralarında Tire ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan Muzaffer Pekiner ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralayıp kaçtı
Kavgada Pekiner yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, Pekiner'in yakalanması için çalışma başlattı.
Tutuklandı
Pekiner'in Bayındır ilçesindeki bağ evinde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Pekiner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış