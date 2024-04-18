İzmir’de piyasa değeri 3 milyona yakın etil alkol malzemeleri ele geçirildi Kent genelinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 540 litre etil alkol ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan alkol yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

İHA

Kaçakçılara göz açtırılmıyor...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol ve aroma kitleri olduğu tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Adrese düzenlenen baskında; bin 708 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 8 bin 540 litre etil alkol, alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan çok miktarda malt aroması, anason yağı, ve aroma verici setler ele geçirildi.

2 şüpheli yakalandı

Öte yandan, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)