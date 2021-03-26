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    İzmir'de polis otosunun kapısını kırdılar

    Gözaltına alınmaya çalışan şüphelilerden biri, tekme atarak ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 09:34
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    İzmir'de polis otosunun kapısını kırdılar

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi 1469 Sokak'ta gözaltına alınmak istenen  V.A.(31) ve M.C. (22), polis ekiplerine taşkınlık çıkardı.

    POLİS OTOSUNUN KAPISINI PARÇALADILAR

    Polislere tepki gösteren V.A. bir süre sonra küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Bunun üzerine ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.

    İzmir de polis otosunun kapısını kırdılar #1

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