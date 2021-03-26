İzmir'de polis otosunun kapısını kırdılar

Gözaltına alınmaya çalışan şüphelilerden biri, tekme atarak ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi 1469 Sokak'ta gözaltına alınmak istenen V.A.(31) ve M.C. (22), polis ekiplerine taşkınlık çıkardı.

POLİS OTOSUNUN KAPISINI PARÇALADILAR

Polislere tepki gösteren V.A. bir süre sonra küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Bunun üzerine ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.