İzmir'de polise yumruklu saldırı: Ekip aracının aynasını kırdı, hakaretler yağdırdı

İHA
İzmir'in Buca ilçesinde Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı.
Bu esnada durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu.
POLİSE YUMRUK ATTI
Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı.
Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler tarafından gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
İfade işlemlerinin ardından G.T.’nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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