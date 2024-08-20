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İzmir'de polise yumruklu saldırı: Ekip aracının aynasını kırdı, hakaretler yağdırdı

İzmir'de polise yumruklu saldırı: Ekip aracının aynasını kırdı, hakaretler yağdırdı Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ekip aracının aynasını kırıp polise yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.